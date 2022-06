Apéro-concert | Roulotte de l’Orta Eyraud-Crempse-Maurens Eyraud-Crempse-Maurens Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Eyraud-Crempse-Maurens Un apéro-concert le vendredi 19 Août à La Roulotte de l’Orta. De 19h à 1h, entrée 7€ (gratuit pour les – de 16 ans). Soirée UNIQUEMENT sur réservation (06 62 77 97 55).

1ère partie à 20h, concert de Volante Loco à 21h.

