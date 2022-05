Apéro concert – Reggae Dub Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère

2022-05-14 – 2022-05-14

Sylvain vous accueille dans sa fabrique d'apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale ! Possibilité de manger des assiettes de tapas aux produits locaux, il est conseillé de réserver une table par téléphone. Concert chez ALAVOSTRA avec les artistes "Esperança Sound System" et "Kaudakrom"

