Apéro-concert médiathèque Plouarzel, vendredi 22 mars 2024.

La médiathèque propose un moment musical de qualité lors d’un apéro-concert avec Les BlueZHers, groupe made in Brest . Les musiciens partagent leur passion pour les heures de gloire du blues électrique des années 60 et 70.

De Freddie King à Albert Collins, de B.B. King à Muddy Waters, ils tentent, morceaux après morceaux, de faire ressurgir l’intensité et l’émotion brute du blues. .

Date et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

médiathèque 4 route de Saint Renan

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne

