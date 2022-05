Apéro concert Parc Municipal de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Apéro concert Parc Municipal de Labège, 3 juin 2022, Labège. Apéro concert

Parc Municipal de Labège, le vendredi 3 juin à 20:00

Olivier Barda (alias Zitoune) est un musicien autodidacte qui a appris et progressé en proposant ses chansons dans l’espace public. Les techniques qu’il perfectionne en autodidacte (comme le jeu de guitare à plat) et les instruments utilisés en même temps (tambourin, harmonica, chant, grosse caisse) enrichissent sa musique en lui conférant un charme tout particulier. Une vraie découverte. Zitoune (folk) Parc Municipal de Labège rue de la Croix Rose 31670 Labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T23:59:00

