Apéro-concert par les embruns unnamed road, 44510 Le Pouliguen, France, vendredi 29 mars 2024.

Apéro-concert par les embruns Apéro-Concert par les Embruns Plus d’informations par téléphone au 06 81 44 93 59. Vendredi 29 mars, 19h30 unnamed road, 44510 Le Pouliguen, France Entrée: 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T05:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:30:00+01:00 – 2024-03-30T05:30:00+01:00

Apéro-Concert par les Embruns

Plus d’informations par téléphone au 06 81 44 93 59.

unnamed road, 44510 Le Pouliguen, France unnamed road, 44510 Le Pouliguen, France 44510 [{« type »: « email », « value »: « contact@choeurlesembruns.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.choralelesembruns.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/apero-concert-par-les-embruns.html »}]

CULTURE LOISIRS