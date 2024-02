APÉRO-CONCERT PAR L’ARKABI AU CERCLE POINTU DE CHEMILLÉ Chemillé Chemillé-en-Anjou, dimanche 17 mars 2024.

APÉRO-CONCERT PAR L’ARKABI AU CERCLE POINTU DE CHEMILLÉ Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Concert-apéro organisé par l’Akabi au Cercle Pointu de Chemillé près d’Angers.

Ce concert apéro est organisé par l’Akabi une association basée à Chemillé en Anjou qui soutient plusieurs groupes de musique et une compagnie de théâtre dont Bastringue Julie qui se produira sur cette journée du 17 mars.

En vente sur place (et en précommande) au 06 83 24 53 26: huîtres et vin blanc, grignotages locaux et bonne humeur !

Déconnexion garantie !

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17

Chemillé 28 Rue de la Broderie

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire bastringuejulie@gmail.com

L’événement APÉRO-CONCERT PAR L’ARKABI AU CERCLE POINTU DE CHEMILLÉ Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2024-02-27 par eSPRIT Pays de la Loire