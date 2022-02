Apéro-concert par la Boîte aux Artistes – Vendredi 18 février Café municipal l’Entrepotes Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

Café municipal l’Entrepotes, le vendredi 18 février à 19:30

Entrée Gratuite Pass sanitaire obligatoire

« JEFF » accompagné de sa guitare électro acoustique et son répertoire de chansons françaises Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

2022-02-18T19:30:00 2022-02-18T21:30:00

