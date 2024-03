Apéro-concert « Panama Swing » Parc de la Mairie Luc-sur-Mer, samedi 8 juin 2024.

Apéro-concert « Panama Swing » Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados

Le parc de la Mairie de Luc-sur-Mer vous invite à un apéro-concert festif le samedi 8 juin 2024 à 19h.

Venez vibrer au son du groupe Panama Swing et laissez-vous emporter par les rythmes endiablés du swing et du jazz.

Profitez d’une ambiance conviviale et chaleureuse et venez dégustez un verre et quelques gourmandises en famille ou entre amis et profitez de ce moment de détente et de partage.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique et de bonne humeur !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08

Parc de la Mairie 45 Rue de la Mer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

L’événement Apéro-concert « Panama Swing » Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-08 par Calvados Attractivité