Apéro concert – Paco et Pouppette Plovan, 5 août 2022, Plovan.

Apéro concert – Paco et Pouppette L Annexe – Couleurs pays 2 Hent Ar Mor Plovan

2022-08-05 19:30:00 – 2022-08-05 23:00:00 L Annexe – Couleurs pays 2 Hent Ar Mor

Plovan Finistère Plovan

Déjà 5 ans que l’accordéoniste/batteur Brestois Paco (Pascal CUFF) et la chanteuse Trégoroise Pouppette (Anna TURLUCHE) se sont rencontrés et distillent un peu partout, leur joie de jouer ensemble. nLorsqu’un homme orchestre totalement fou rencontre une diva complètement démesurée, la naissance d’un duo improbable devient fatal… nSur un répertoire VTT(entendez par là Variété Tout Terrain), le tandem PACO & POUPPETTE revisite les grands standards des années 20 aux années 90 voire 2030 à partir d’une certaine heure, de quoi danser sans honte et sans retenue sur des tubes que tout le monde connaît par cœur! nS’il fallait résumer leur univers, on pourrait dire que PACO & POUPPETTE, c’est Tina TURNER et Yvette HORNER dans un TARATATA présenté par Jacques MARTIN… nLeur amour du kitch pleinement assumé ne manquera pas de vous séduire!

couleurspays.plovan@gmail.com +33 2 98 54 42 12

Déjà 5 ans que l’accordéoniste/batteur Brestois Paco (Pascal CUFF) et la chanteuse Trégoroise Pouppette (Anna TURLUCHE) se sont rencontrés et distillent un peu partout, leur joie de jouer ensemble. nLorsqu’un homme orchestre totalement fou rencontre une diva complètement démesurée, la naissance d’un duo improbable devient fatal… nSur un répertoire VTT(entendez par là Variété Tout Terrain), le tandem PACO & POUPPETTE revisite les grands standards des années 20 aux années 90 voire 2030 à partir d’une certaine heure, de quoi danser sans honte et sans retenue sur des tubes que tout le monde connaît par cœur! nS’il fallait résumer leur univers, on pourrait dire que PACO & POUPPETTE, c’est Tina TURNER et Yvette HORNER dans un TARATATA présenté par Jacques MARTIN… nLeur amour du kitch pleinement assumé ne manquera pas de vous séduire!

L Annexe – Couleurs pays 2 Hent Ar Mor Plovan

dernière mise à jour : 2022-05-14 par