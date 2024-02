Apéro concert Nordhouse, dimanche 24 mars 2024.

Apéro concert Nordhouse Bas-Rhin

Pas de service pendant le concert

BIM BAM BOUM l’Entente Musicale de Nordhouse remet le couvert et réédite son apéro-concert.

WOW ! Planchette et petite restauration et une heure de musique.

Et si vous veniez partager l’apéro avec nous et apprécier le concert en ayant acheté vos boissons et grignotages!

Début : 2024-03-24 11:00:00

fin : 2024-03-24

Pl. des fêtes

Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est christelle.schmitt.hosti@gmail.com

L’événement Apéro concert Nordhouse a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme du grand Ried