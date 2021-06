APÉRO CONCERT – NITCHO REINHARDT TRIO Uckange, 19 juin 2021-19 juin 2021, Uckange.

APÉRO CONCERT – NITCHO REINHARDT TRIO 2021-06-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-19 Parc du Haut-Fourneau U4 1 Rue du jardin des traces

Uckange Moselle Uckange

6 EUR

Né en 1988 à Verdun, Nitcho Reinhardt ne commence la guitare qu’à l’âge de 15 ans. Son père lui montre ses premiers accords. Avec ses frères Youri et Tony, il réalise « Latcho Dives ». Professionnel depuis 2010, il se produit principalement en trio. Après un second album « Une Histoire », il ne cesse de parcourir les scènes nationales et internationales (Zillisheim, Oslo, Prague, Londres, Hongrie, Amsterdam…) Sa musique instinctive, tant explosive que mélancolique, le pousse à évoluer vers un répertoire de plus en plus moderne, sans oublier pour autant ses origines traditionnelles. Exigeant, Nitcho se veut entier et sincère. Il vit pour la musique, pour sa musique, et pour le plaisir de la partager. Le dernier album « Geronimo » produit en 2018 est enregistré avec la formation actuelle. Nitcho est donc un jeune artiste très surprenant, qui évolue au fil des rencontres musicales, à découvrir ou redécouvrir tant par son talent et la rapidité de son jeu que par sa manière sensuelle et parfois mélancolique de transmettre au public ses émotions…

Réservation obligatoire par téléphone.

contact@hf-u4.com +33 3 82 57 37 37 https://www.hf-u4.com/fr/

