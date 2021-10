Figeac Figeac Figeac, Lot Apéro Concert : Mélys – Chanson Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Apéro Concert : Mélys – Chanson Figeac, 12 novembre 2021, Figeac. Apéro Concert : Mélys – Chanson 2021-11-12 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-12

Figeac Lot Mélys nous plonge dans un univers musical indiefolk tout en mélangeant notes de blues et notes de jazz.

Chansons écrites sur la route, chansons du voyage, musique de l’âme et de naufrages.

Dans son set de compositions, sa voix douce et rauque à la fois nous rappelle ces moments perdus où notre esprit divague et se laisse porter par la mélancolie.

Elle jouera dans un format plus intimiste, accompagnée de Jules Chappert à la basse. Laissez vous porter par le voyage… arrosoir Figeac dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville 44.60828#2.03287