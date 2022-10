Apéro concert Mars Delmas Gujan-Mestras, 21 octobre 2022, Gujan-Mestras.

Apéro concert Mars Delmas

26 Rue Edmond Daubric Maison des arts Gujan-Mestras Gironde

2022-10-21 – 2022-10-21

Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric

Gujan-Mestras

Gironde

EUR 6 6 Après son album La superficie du ciel en 2019, Marc Delmas cherche une nouvelle forme d’expression musicale et crée en juillet 2020 un quartet où les instruments de la famille des bois ont la part belle. Son univers musical combine la poésie, la langue des oiseaux, tout en alliant pop et acoustique. L’entrelacs des lumières, des instruments à vents, de la poésie, propose un espace de jeu qui n’est plus simplement la scène, toute en délicatesse, à découvrir comme un jardin son nouveau spectacle Tout est parfait….

Durée : 1h15

Réservation conseillée.

Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras

