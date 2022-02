Apéro-Concert – Marita Yvetot, 11 mars 2022, Yvetot.

Apéro-Concert – Marita Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

2022-03-11 – 2022-03-11 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

Yvetot Seine-Maritime

Dans le cadre du festival « Chants d’Elles », les Vikings vous propose d’aller à la rencontre de Marita, chanteuse, compositrice. Accompagnée de son accordéon qui, par ses envolées de fantaisies pétillantes ou de sons orageux, porte une voix tantôt chaude et sensuelle, tantôt rock et rauque, toujours généreuse, ivre de tendresse de douceur et d’âpreté…

Dans le cadre du festival « Chants d’Elles », les Vikings vous propose d’aller à la rencontre de Marita, chanteuse, compositrice. Accompagnée de son accordéon qui, par ses envolées de fantaisies pétillantes ou de sons orageux, porte une voix tantôt…

Dans le cadre du festival « Chants d’Elles », les Vikings vous propose d’aller à la rencontre de Marita, chanteuse, compositrice. Accompagnée de son accordéon qui, par ses envolées de fantaisies pétillantes ou de sons orageux, porte une voix tantôt chaude et sensuelle, tantôt rock et rauque, toujours généreuse, ivre de tendresse de douceur et d’âpreté…

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

dernière mise à jour : 2022-01-02 par