Apéro concert – Marché de créateurs Maison Salvan, 17 juin 2022, Labège.

Apéro concert – Marché de créateurs

Maison Salvan, le vendredi 17 juin à 19:00

Percussionniste, auteur et compositeur, Karamoko Koné dit “Kako” créé le groupe Karré’Manding avec trois musiciens. Les textes en français, wolof et dioula, racontent l’itinéraire d’un artiste passionné par la musique et engagé. Les membres du groupe apportent les notes rythmées et chaleureuses aux chansons que Kako interprète avec sincérité et générosité, des mélodies dansantes et emplies d’énergie. Marché de créateurs de 17h à 23h.

Gratuit. Entrée libre Boissons et restauration sur place

Groupe Karré’Manding en ouverture de la soirée “africaine” organisée par la Maison Salvan

Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège Haute-Garonne



