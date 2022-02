Apéro concert Louise Weber Gujan-Mestras, 10 mai 2022, Gujan-Mestras.

Apéro concert Louise Weber Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras

2022-05-10 19:00:00 – 2022-05-10 Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric

Gujan-Mestras Gironde

EUR 6 6 « 1er EP chansons ukulélantes »

Agnès Garoux : chant & ukulélé

Félix Lacoste : basse & guitare

Simon Renault : batterie

Louise Weber, la belle trentaine et presque autant d’années de musique. est autrice-compositrice-interprète. Avec son ukulélé Elvis. meilleur ami scénique depuis bientôt 10 ans, elle écrit au fil de ses chocs émotionnels, les bons comme les mauvais. Marquée par la saveur des mots (de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Pauline Croze) et des couleurs (blues, jazz, bossa nova, saudade, compa) son écriture est colorée et texturée, portée par une voix puissante, insolente ou sensuelle.

Flanquée de ses acolytes, Louise Weber revendique une chanson artisanale, intimiste et dansante.

Réservation conseillée : Service Culturel: 05.57.52.59.31

dernière mise à jour : 2022-01-11 par