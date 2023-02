Apéro concert L’Ilôt Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Apéro concert 8, place Courbet L'Ilôt Ornans

2023-02-17 18:30:00 – 2023-02-17 21:00:00

L’Ilôt 8, place Courbet

Ornans

Doubs 5 EUR Apéro concert avec In Bloom.

Duo de covers pop-rock, juste une guitare folk et une voix, de l’energie et de l’émotion brutes et directes … L’Ilôt 8, place Courbet Ornans

