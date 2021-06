Leynes Leynes 71570, Leynes Apéro-concert Leynes Leynes Catégories d’évènement: 71570

Leynes

Apéro-concert Leynes, 24 juin 2021-24 juin 2021, Leynes. Apéro-concert 2021-06-24 – 2021-06-24 La Marmite de l’Echanson 164 Place de la Mairie

Leynes 71570 Leynes EUR 5 5 Apéro-concert en extérieur tous les jeudis. +33 3 85 51 73 14 Apéro-concert en extérieur tous les jeudis.

Détails Catégories d’évènement: 71570, Leynes Étiquettes évènement : Autres Lieu Leynes Adresse La Marmite de l'Echanson 164 Place de la Mairie Ville Leynes lieuville 46.26779#4.72965