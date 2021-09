Apéro-Concert + Les amours d’Anaïs (Avant-première) Créon, 9 septembre 2021, Créon.

Apéro-Concert + Les amours d’Anaïs (Avant-première) 2021-09-09 19:00:00 – 2021-09-09

Créon Gironde Créon

5.5 EUR Apéro-concert ” Be Kind, Rewind !Duo de reprises de musiques de films .

Blind Test et places de cinéma à gagner Suivi de l’avant première du film “Les amours d’Anaïs” au hall/ patio de l’hôtel de ville et au cinema Max LINDER.

En partenariat avec L’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde (ACPG).

+33 5 56 23 30 04

Cinéma Max Linder

dernière mise à jour : 2021-09-03 par