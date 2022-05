APÉRO CONCERT – LA JARRY Uckange, 2 juillet 2022, Uckange.

APÉRO CONCERT – LA JARRY Parc du Haut-Fourneau 1 Rue du Jardin des Traces Uckange

2022-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-02 20:30:00 20:30:00 Parc du Haut-Fourneau 1 Rue du Jardin des Traces

Uckange 57270 Uckange

La Jarry est un groupe de rock français formé à Orléans par la fratrie Benoît (chanteur) et David Pourtau (guitariste). Les deux frères ont su bien s’entourer avec leurs amis le bassiste Arnaud Bottin et le batteur Nicolas Saulnier. Aujourd’hui considéré comme l’un des groupes les plus reconnus de la scène rock française, La Jarry continue son chemin en présentant leur quatrième album : Radio Robot.

Les rockeurs orléanais n’ont jamais cessé d’écumer les scènes françaises et canadiennes, sans oublier la Suisse et la Belgique. Leur rock se veut à la fois proche des racines et alternatifs, dans un style unique et qui ne cesse de conquérir un public de plus en plus large.

contact@hf-u4.com +33 3 82 57 37 37 https://www.hf-u4.com/fr/

La Jarry

Parc du Haut-Fourneau 1 Rue du Jardin des Traces Uckange

dernière mise à jour : 2022-05-17 par