La Jarry est un groupe de rock français formé en 2000 à Orléans autour des frères Benoît et David Pourtau, tirant son nom d’un quartier d’Olivet, dans l’agglomération d’Orléans. Avec de nombreux concerts à son actif, le groupe La Jarry est aujourd’hui considéré comme l’un des groupes incontournables de la scène rock française. Participant aux plus grands festivals en France, La Jarry tourne aussi dans différents pays (USA, UK, Canada, Europe…). Et aussi : Découvrez l’histoire de ce lieu symbolique avec une visite guidée à 21h. Jauge très limitée, réservation sur place le jour même. Tarif unique 6€ Buvette et petite restauration. Concert en plein air La Jarry / rock français Parc du haut-fourneau U4 1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle

