Apéro concert La Flèche Entraygues-sur-Truyère, vendredi 15 mars 2024.

Apéro Resto Concert & Frênette chez ALAVÒSTRA artisan de l’apéro ! Du groove, de l’électricité, des textes alambiqués, c’est la Flèche !

Concert d’ouverture de la saison ALAVOSTRA

– 18h ouverture Bar & Restauration, ambiance musicale

– 20h30 concert avec LA FLÈCHE

Basé dans les Pyrénées Orientales, ce groupe est un ovni explorateur du style New-Wave, expérimentations Garage, ou Rock classieux aux résonances Pop… Avec parfois un côté Devo et quelques accents gainsbouriens, La Flèche ne craint pas les grands écarts maniés avec élégance et les paroles couplant l’absurde, le littéraire et la vrille à l’horizontale… C’est une énergie brute à l’allure réfléchie… !

Ecouter et voir sur https://bit.ly/flèche-youtube

Participation pour les artistes 5€

Entrée gratuite après 22h, et pour les moins de 12 ans

Venez déguster nos apéros en direct du lieu de production, accompagnés d’un repas 12€ l’assiette en self-service continu avec option végé

Réservation conseillée pour manger au 06 75 02 87 18 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

4, Avenue de la Cornélie

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie contact@alavostra.com

