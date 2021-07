La Chevallerais La Chevallerais La Chevallerais, Loire-Atlantique APÉRO-CONCERT La Chevallerais La Chevallerais Catégories d’évènement: La Chevallerais

Loire-Atlantique

APÉRO-CONCERT La Chevallerais, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, La Chevallerais. APÉRO-CONCERT 2021-07-29 17:30:00 – 2021-07-29 20:00:00

La Chevallerais Loire-Atlantique La Chevallerais Martha Galarraga est reconnue comme l’une des grandes chanteuses solistes de la rumba et des chants afro-cubains. Elle sera accompagnée par le trio Semilla (chant, percussion) qui proposera un atelier (chant, danse ou création d’un masque afro-cubain). Le soir venu, les participants à l’atelier rejoindront les artistes lors du concert, pour un joyeux final participatif. Cité Monde présente Les Concerts Nomades : Martha Galarraga et Semilla. Gratuit. Apporter son pique-nique. Martha Galarraga est reconnue comme l’une des grandes chanteuses solistes de la rumba et des chants afro-cubains. Elle sera accompagnée par le trio Semilla (chant, percussion) qui proposera un atelier (chant, danse ou création d’un masque afro-cubain). Le soir venu, les participants à l’atelier rejoindront les artistes lors du concert, pour un joyeux final participatif. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: La Chevallerais, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu La Chevallerais Adresse Ville La Chevallerais lieuville 47.4652#-1.67937