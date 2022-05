Apéro Concert / Karaoké géant Jugy Jugy Catégories d’évènement: Jugy

Saône-et-Loire

Apéro Concert / Karaoké géant Jugy, 11 juin 2022, Jugy. Apéro Concert / Karaoké géant Jugy

2022-06-11 – 2022-06-11

Jugy Saône-et-Loire Jugy 0 EUR Apéro concert avec Humberto, blues pop rock en acoustique suivi d’un Karaoké géant (16 micros en simultané, 50000 titres disponibles). Buvette, restauration. jugyswingue@gmail.com +33 6 62 80 83 29 Apéro concert avec Humberto, blues pop rock en acoustique suivi d’un Karaoké géant (16 micros en simultané, 50000 titres disponibles). Buvette, restauration. Jugy

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Jugy, Saône-et-Loire Autres Lieu Jugy Adresse Ville Jugy lieuville Jugy Departement Saône-et-Loire

Jugy Jugy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jugy/

Apéro Concert / Karaoké géant Jugy 2022-06-11 was last modified: by Apéro Concert / Karaoké géant Jugy Jugy 11 juin 2022 Jugy Saône-et-Loire

Jugy Saône-et-Loire