2022-10-29 19:00:00 – 2022-10-29 22:00:00

EUR 0 0 Jet 4tet est le fruit de la rencontre de 4 passionnés de jazz et des musiques improvisées. Les membres de ce quartet, 2 femmes et 2 hommes (parité respectée !) partagent leur passion sur scène avec une sensibilité, une expressivité et une énergie communicative. Après deux années de travail collectif intense sur les compositions et l’arrangement, le groupe décide de rentrer en studio pour leur 2ème album : Floating Bridges. Enregistré et mixé au Maple Studio à Lyon, ce nouvel opus est entièrement constitué de compositions originales, et s’amuse à créer des passerelles (floating bridges) entre les styles, les esthétiques, les époques et les genres. Et c’est le Crescent que Jet4tet a choisi pour la sortie officielle des Floating Bridges !

Avec :

Marie-Annick Galland – piano

Claire Fleury – contrebasse

Julien Le Mée – saxophones ténor et soprano, clarinette basse

François Jennès – batterie

Vidéo :



Facebook :

facebook.com/jet4tet

* Carte apéro concert à 5 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre à juin

lecrescent@lecrescent.net https://www.lecrescent.net/

