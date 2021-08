Apéro-concert jazz au bord de l’eau Plélo, 26 août 2021, Plélo.

Apéro-concert jazz au bord de l’eau 2021-08-26 17:00:00 – 2021-08-26 19:00:00 Le moulin de la Ville de Geffroy Le Char à Bancs

Plélo Côtes d’Armor Plélo

Apéro-concert avec Stratus Sextet (jazz), au bord de l’eau dans les jardins du Char à Bancs de 17h à 19h.

Stratus Sextet, groupe de jazz créé en 2014 entre St-Brieuc et Rennes, vous propose une musique remplie de bonnes vibrations aux notes cuivrées ! Ces six musiciens prennent un réel plaisir à jouer un jazz épicé et savoureux ! Du jazz funky au jazz fusion, leur musique chaleureuse saura vous ravir…

Philippe Boutard : saxophones ; Samuel Perpoil : trompette ; Gérard Amicel : guitare ; David Le Poac : claviers ; Tonino de la Cueva : basse, Erwan Aubry : batterie.

charabanc@wanadoo.fr +33 2 96 74 13 63 http://www.aucharabancs.com/

Apéro-concert avec Stratus Sextet (jazz), au bord de l’eau dans les jardins du Char à Bancs de 17h à 19h.

Stratus Sextet, groupe de jazz créé en 2014 entre St-Brieuc et Rennes, vous propose une musique remplie de bonnes vibrations aux notes cuivrées ! Ces six musiciens prennent un réel plaisir à jouer un jazz épicé et savoureux ! Du jazz funky au jazz fusion, leur musique chaleureuse saura vous ravir…

Philippe Boutard : saxophones ; Samuel Perpoil : trompette ; Gérard Amicel : guitare ; David Le Poac : claviers ; Tonino de la Cueva : basse, Erwan Aubry : batterie.

dernière mise à jour : 2021-08-09 par