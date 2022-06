Apéro-concert « Jardi Zik » Anizy-le-Grand, 24 juin 2022, Anizy-le-Grand.

Apéro-concert « Jardi Zik »

7B Rue de l’Aigle Noir Anizy-le-Grand Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

2022-06-24 – 2022-06-24

Anizy-le-Grand

Aisne

Anizy-le-Grand

Apéro-concert « Jardi Zik » avec Luc Alenvers le vendredi 24 juin à19h30.

Le Jardi Zik, en quelques mots : un jardin, deux zicos, du public, des chansons d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, une soirée bucolique et champêtre, de la bonne humeur et des choeurs joyeux, nous vous donnons rendez-vous au jardin de la Médiathèque d’Anizy-le-Grand : les Feuillets d’Hermione située 7B rue de l’aigle noir (ou à l’intérieur) selon la météo.

Entrée libre – gratuit – Tout public

Informations au 03 23 80 94 23

+33 3 23 80 94 23

MEDIATHEQUE ANIZY LE GRAND

