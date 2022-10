Apéro-concert Hantcha Gujan-Mestras, 13 décembre 2022, Gujan-Mestras.

Apéro-concert Hantcha

26 Rue Edmond Daubric Maison des arts Gujan-Mestras Gironde

2022-12-13 19:00:00 – 2022-12-13

Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric

Gujan-Mestras

Gironde

EUR 6 6 Type de public :

Tout Public

« Hantcha ». Organisé par le Service Culturel de la Ville de Gujan-Mestras en partenariat avec le Département de la Gironde et l’iddac dans le cadre des P’tites Scènes.

Hantcha, alias Hanitra Ralambohavana, garde de son pays d’origine Madagascar un goût actif pour le métissage culturel perceptible à travers son style musical alliant rock, soul et world. Son dernier maxi Ainga Vao signifiant Nouveau Souffle en Malgache ne déroge pas à la règle et ajoute même une corde “soft rock hybride” à son arc artistique déjà bien affûté.

Curieux mélange entre énergie & sensibilité, la chanteuse à la voix puissante et sensuelle emprunte les codes de la musique Malagasy pour fabriquer un univers où sa guitare donne le rythme et les harmonies font corps autour de sa voix.

Durée : 1h15

Réservation conseillée

+33 5 57 52 59 31

Ville GM

Maison des arts 26 Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras

