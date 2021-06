Gurgy Gurgy Gurgy, Yonne Apéro-concert Gurgy Gurgy Catégories d’évènement: Gurgy

Yonne

Apéro-concert Gurgy, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Gurgy. Apéro-concert 2021-07-02 – 2021-07-02 Rue de la Rivière Place de la Rivière

Gurgy Yonne Gurgy Avec le groupe The Blind Test (pop rock). Restauration sur place. +33 3 86 53 02 86 Avec le groupe The Blind Test (pop rock). Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gurgy, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Gurgy Adresse Rue de la Rivière Place de la Rivière Ville Gurgy lieuville 47.8674#3.55761