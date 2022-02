Apéro-concert génial au Japon Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Apéro-concert génial au Japon
Gujan-Mestras, 18 février 2022
Maison des arts, 26 Rue Edmond Daubric
EUR 6

« Blandine Peis & Émeline Marceau (Roseland) ». Organisé par le Service Culturel de la Ville de Gujan-Mestras. Dans la musique de ce duo Bordelais, les boîtes à rythme percutent sans jamais froisser les sens, les synthés se dévoilent à travers leurs nappes célestes ou leurs basses épaisses tandis que les guitares, déliées ou plus distordues, finissent de tapisser un décor jamais figé, toujours en mouvement. De Blonde Redhead à Radiohead en passant par Portishead, LCD Soundsystem ou Tame Impala, le duo met en lumière tout un pan du patrimoine pop, rock et électro des années 2000 dans ses chansons habitées, qui nourrissent aussi bien les rêves que la réalité. Son nouvel EP Portraits présente un tableau de famille qui met en valeur "l'humain". Retrouvez lors de cette soirée les oeuvres des artistes peintres Laurette Landiech & Israële

