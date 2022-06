APÉRO CONCERT : GAUME Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: 85600

Montaigu-Vendée

APÉRO CONCERT : GAUME Montaigu-Vendée, 16 juin 2022, Montaigu-Vendée. APÉRO CONCERT : GAUME Place du Gué des Joncs La Maison de la rivière Montaigu-Vendée

2022-06-16 19:00:00 – 2022-08-28 21:00:00 Place du Gué des Joncs La Maison de la rivière

Montaigu-Vendée 85600 https://www.lesestivales-riviere.fr/agenda/ Place du Gué des Joncs La Maison de la rivière Montaigu-Vendée

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 85600, Montaigu-Vendée Autres Lieu Montaigu-Vendée Adresse Place du Gué des Joncs La Maison de la rivière Ville Montaigu-Vendée lieuville Place du Gué des Joncs La Maison de la rivière Montaigu-Vendée Departement 85600

Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

APÉRO CONCERT : GAUME Montaigu-Vendée 2022-06-16 was last modified: by APÉRO CONCERT : GAUME Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 16 juin 2022 85600 Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée 85600