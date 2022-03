Apéro-concert Fumel, 1 avril 2022, Fumel.

Apéro-concert Fumel

2022-04-01 19:00:00 – 2022-04-01 22:30:00

Fumel Lot-et-Garonne Fumel

Le café culturel 109 débute ce qui devrait être une longue série d’apéro-concerts, idéal pour bien finir la semaine de travail. Restauration sur place avec des planches apéro.

YGGL est le projet de one man band de Yrwan Garcia Léal, ancien snowboardeur pro désormais installé dans une grange isolée vers Biarritz. Une situation adéquate pour maltraiter sa guitare et ses claviers avec toutes sortes d’effets les jours où il ne peut pas surfer.

Bercé par les 90’s de Last Action Heroes à Nirvana en passant par le rap et les VHS de snowboard…

Ce finaliste du Vans Musician Wanted sort un disque d’un nouveau genre qui se devait d’exister dans le monde compliqué de 2022 : le grunge utopique !

dernière mise à jour : 2022-03-15