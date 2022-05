Apéro concert – Fête de la musique : Joyeux Botox et Les Obsédés Du Monde Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Plovan

Apéro concert – Fête de la musique : Joyeux Botox et Les Obsédés Du Monde
L'Annexe 2 Hent Ar Moor Plovan

2022-06-17 19:30:00 – 2022-06-17 00:00:00
L'Annexe 2 Hent Ar Moor
Plovan Finistère

Joyeux Botox, c'est des chansons Newschool ! Sur des textes savoureusement délirants, le trio clavier / contrebasse / chant chatouille, tous les styles pour relifter vos oreilles. Les obsédés du monde, c'est un trio de chanson, Traji-comique, composé d'une guitare, d'une trompette et d'une basse acoustique. Le genre de petites chansons à l'ancienne qui joue sur la corde sensible et finissent par vous donner l'envie d'en rire, encore et toujours

