2022-07-15

Ces spectacles Gratuits en partenariat avec la commune de Sarrancolin et l'association Les Arts d' Aure

Voici un spectacle bien tiré par les cheveux!

La capilotraction est une technique très ancienne et une attraction foraine qui consiste à être suspendue par les cheveux. Les trois artistes de Das Arnak ont réuni leurs 400000 poils pour un spectacle de cirque plein d’humour, pour les grands et les petits. 19h Apéro concert avec « La Naïade »

