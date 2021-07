Grézels Grézels Grezels, Lot Apéro Concert et Repas Grézels Grézels Catégories d’évènement: Grezels

Lot

Apéro Concert et Repas Grézels, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Grézels. Apéro Concert et Repas 2021-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-17 00:00:00 00:00:00

Grézels Lot Grézels 20 EUR 20 Apéro concert avec le groupe « Clin d’œil »

Repas sur réservation(amenez vos couverts):

– Melon

– Cochon mignon grillé et accompagnement de légumes

– Fromage

– Dessert

– Café

– Vin à volonté

La soirée continue avec le groupe « Six feet ». Réservation du repas obligatoire avant le 14 juillet Grézels organise une soirée avec apéro, concert et repas Apéro concert avec le groupe « Clin d’œil »

Repas sur réservation(amenez vos couverts):

– Melon

– Cochon mignon grillé et accompagnement de légumes

– Fromage

– Dessert

– Café

– Vin à volonté

La soirée continue avec le groupe « Six feet ». Réservation du repas obligatoire avant le 14 juillet OpenClipart-Vectors dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Grezels, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Grézels Adresse Ville Grézels lieuville 44.47478#1.15196

Évènements liés