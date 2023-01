Apéro Concert et boeuf à la Guinness à emporter Plouarzel Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère A l’occasion de la Saint Patrick le 18 mars, L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Trezien organise un apéro concert à la salle polyvalente de Plouarzel de 18h à 20h.

Au programme : musique trad avec Vincent Garcias, accordéon soliste et Youna, guitare et chant.

Un boeuf à la Guinness préparé par la boucherie du bout du monde sera proposé à emporter avec vos contenants personnels.

Les commandes devront être faites avant le 11 mars soit à la boucherie soit à la mairie de Plouarzel, soit via l’adresse : apetrezien29@gmail.com apetrezien29@gmail.com +33 6 33 02 42 67 Plouarzel

