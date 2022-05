Apéro concert – End 2 End Plovan, 30 juillet 2022, Plovan.

Apéro concert – End 2 End l’Annexe – Couleurs Pays 2 Hent Ar Mor Plovan

2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30 23:00:00 l’Annexe – Couleurs Pays 2 Hent Ar Mor

Plovan Finistère

UNE BASSE, UNE BATTERIE. nUN SON ENORME ! ON CROIRAIT QU’ILS SONT 4 ! nEND2END est un Power-Duo breton qui combine des titres efficaces et accrocheurs, gros riffs de guitare et de basse, batterie au groove puissant et ce son d’ orgue typique des 70’s … Après la sortie de leur nouvel EP Take my train, Loran et Sylvain comptent bien marquer les esprits au travers de leurs prestations live énergique, la scène est leur élément naturel.

l’Annexe – Couleurs Pays 2 Hent Ar Mor Plovan

