Apéro concert “ELIASSE” dans le cadre des P’tites scènes Le Teich, 27 novembre 2021, Le Teich.

Apéro concert “ELIASSE” dans le cadre des P’tites scènes Rue des Pins EKLA Le Teich

2021-11-27 – 2021-11-27 Rue des Pins EKLA

Le Teich Gironde

Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes. Evoquant les réalités qui traversent son archipel (la route des épices, l’esclavage, la clandestinité en kwassas…) Eliasse offre un collier de chansons fortes en français, en anglais, en malgache ou en swahili. Un répertoire qu’il conduit avec sa guitare et son merlin (sorte de dulcimer) et deux complices : Jérémy Ortal à la basse (Shaolin Temple Defenders…) et Fred Girard à la batterie (Sleepers, Bertrand Cantat…). Un artiste altruiste et solaire, dont la générosité et l’humour sont à l’image de ses îles serties de rêves et d’histoires à découvrir.

1 verre offert à 19h / Concert à 19h30 Tout public

Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes. Evoquant les réalités qui traversent son archipel (la route des épices, l’esclavage, la clandestinité en kwassas…) Eliasse offre un collier de chansons fortes en français, en anglais, en malgache ou en swahili. Un répertoire qu’il conduit avec sa guitare et son merlin (sorte de dulcimer) et deux complices : Jérémy Ortal à la basse (Shaolin Temple Defenders…) et Fred Girard à la batterie (Sleepers, Bertrand Cantat…). Un artiste altruiste et solaire, dont la générosité et l’humour sont à l’image de ses îles serties de rêves et d’histoires à découvrir.

1 verre offert à 19h / Concert à 19h30 Tout public

+33 5 57 15 63 75

Eliasse étreint la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-beat, tout en restant fidèle aux rythmes ternaires de ses racines comoriennes. Evoquant les réalités qui traversent son archipel (la route des épices, l’esclavage, la clandestinité en kwassas…) Eliasse offre un collier de chansons fortes en français, en anglais, en malgache ou en swahili. Un répertoire qu’il conduit avec sa guitare et son merlin (sorte de dulcimer) et deux complices : Jérémy Ortal à la basse (Shaolin Temple Defenders…) et Fred Girard à la batterie (Sleepers, Bertrand Cantat…). Un artiste altruiste et solaire, dont la générosité et l’humour sont à l’image de ses îles serties de rêves et d’histoires à découvrir.

1 verre offert à 19h / Concert à 19h30 Tout public

Eliasse_(c)Nico Pulcrano4

Rue des Pins EKLA Le Teich

dernière mise à jour : 2021-11-12 par