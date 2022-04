Apéro concert Duo Folk Celtique avec Kelf Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

Apéro concert Duo Folk Celtique avec Kelf Salle Kercaradec, 6 mai 2022, Saint-Gildas-de-Rhuys. Apéro concert Duo Folk Celtique avec Kelf

Salle Kercaradec, le vendredi 6 mai à 19:30 Gratuit

Dans le cadre du Waroch avec le duo Folk Celtique Kelf composé de Johanne Kenin Harpe Celtique et Virginie Le Furaut chanteuse. Salle Kercaradec 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Salle Kercaradec Adresse 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

Apéro concert Duo Folk Celtique avec Kelf Salle Kercaradec 2022-05-06 was last modified: by Apéro concert Duo Folk Celtique avec Kelf Salle Kercaradec Salle Kercaradec 6 mai 2022 Saint-Gildas-de-Rhuys Salle Kercaradec Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan