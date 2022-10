Apéro concert, duo Dub&Dajoe (D&D), chansons du monde Figeac, 11 novembre 2022, Figeac.

Apéro concert, duo Dub&Dajoe (D&D), chansons du monde

5 rue de Crussol L’arrosoir Figeac Lot L’arrosoir 5 rue de Crussol

2022-11-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-11

Le duo Dub&Dajoe (D&D) réunit Dub LePoolp et Ucef Dajoe, deux musiciens touche-à-tout qui après leur rencontre dans le groupe Sahara Connexion en 2017 et Amnésy Internationale en 2021, décident de poursuivre cette aventure humaine et musicale en formation plus légère et passe partout.

2 guitares et 2 voix (parfois accordéon et percussions) accordées sur un répertoire de chansons du monde. D&D c’est une invitation au voyage à travers des influences reggae, folk, rock, jazz, latino, samba, cumbia…

Les chants se mêlent avec émotion et s’entremêlent avec énergie en français, en anglais, en portugais, en espagnol et en arabe. Un répertoire de chansons connues ou inconnues, d’adaptations et aussi de compositions originales qui vous emmèneront sur un chemin tout autour du monde. Merci de mettre vos téléphones en “mode avion”.

Bouclez vos ceintures. Décollage imminent.

