Apéro-concert du marché Malataverne Malataverne Catégories d’évènement: 26780

Malataverne

Apéro-concert du marché Malataverne, 17 juin 2022, Malataverne. Apéro-concert du marché Malataverne

2022-06-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-17 20:00:00 20:00:00

Malataverne 26780 A la suite du marché de la Tuilerie, ambiance musicale avec concert le vendredi soir dès 19h. Petite restauration et buvette sur place. communication@malataverne.fr +33 4 75 90 69 00 https://malataverne.fr/marche-de-la-tuilerie/ Malataverne

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 26780, Malataverne Autres Lieu Malataverne Adresse Ville Malataverne lieuville Malataverne Departement 26780

Malataverne Malataverne 26780 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malataverne/

Apéro-concert du marché Malataverne 2022-06-17 was last modified: by Apéro-concert du marché Malataverne Malataverne 17 juin 2022 26780 Malataverne

Malataverne 26780