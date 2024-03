Apéro-concert du groupe Akoustic Bar Chez Cathy Penmarch, dimanche 31 mars 2024.

…AKOUSTIC est un duo de reprises Pop/ Folk/ Variété avec une touche celte. Porté par la voix chaleureuse et puissante de la chanteuse allemande Britta et les guitares de Loupy , un répertoire large et varié est visité en version acoustique. Différentes époques allant d’Aretha Franklin, Janis Joplin à Alicia Keys et Lady Gaga sont traversées. Des reprises d’Annecke Van Giersbergen (chanteuse de The Gathering) et d’Anouk sont également présentes dans le répertoire et ne peuvent laisser personne indifférent par leur finesse… .

Sur réservation .

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

