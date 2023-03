Apéro-concert des Broken Arrows Ernolsheim-Bruche Ernolsheim-Bruche Catégories d’Évènement: 67120

67120 Ernolsheim-Bruche Le Ravito des Cyclos prépare un apéro concert dans une ambiance rock ! Rendez-vous à la maison éclusière le long du canal de la bruche pour profiter de ce moment. Attention, l’accès n’est possible qu’à pied où à vélo. Apéro concert à l’ambiance rock +33 6 64 78 27 70 Ernolsheim-Bruche

