* **Un concert de musique baroque** (sacrée et profane) fera résonner des œuvres de patrimoine musical le samedi soir. Le Trio « Sillage Musiques » nous enchantera avec des sonates de Bach, Vivaldi, Scarlatti, Boismortier, Barrière… Musiciens professionnels et passionnés, enseignants et musicologues, Adeline Rognant (violoncelle), Youenn Lorec (violon), et Jérôme Brodin (clavecin) jouent dans différents orchestres en Bretagne, en France et en Europe. Ensemble, ils forment un trio dédié à la musique du 18ème siècle qu’ils interprètent avec âme et générosité sur des instruments d’époque. (Jamais encore des notes de clavecin n’ont frôlé la voûte de notre église !…) Connaissant bien le village et l’église de Sainte-Brigitte dont l’acoustique se prête particulièrement à ce type de musique de chambre, c’est avec enthousiasme et entrain que Youenn a embarqué ses coéquipiers pour ce concert de clôture de la saison estivale. * **Un petit spectacle équestre et musical** parachèvera la féérie de la soirée. L’une des créatures les plus fabuleuses du village, la jument Mamina, et sa cavalière Gabia offriront une prestation, accompagnées par les musiciens du groupe ainsi que quelques musiciens brigittois qui, pour l’occasion, joueront ensemble ! Boissons et gâteaux, illuminations et surprises musicales accompagneront le tout. _**Eglise de Sainte-Brigitte. Samedi 18 septembre, à 18 heures : concert baroque (durée 1h10) suivi d’un spectacle équestre. Entrée à libre participation. (Une partie des bénéfices au profit de RESF.)**_

