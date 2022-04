APERO-CONCERT con FERNANDO MAGUNA-GAMAL DARIAN AKDmia del Tango Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

AKDmia del Tango, le samedi 9 avril à 17:30

Nouveau concept à l’AKDmia Carte Blanche à Fernando Maguna invite un artiste pour un APERO-CONCERT suivi d’un bal Samedi 9 Avril 19H30 Fernando Maguna invite le Guitariste GAMAL DARIAN dans un répertoire Piazzolla – Tango Y Folclore Argentino Guitare-Bandoneon-Bombo PAF:15€ (tapas non incluses) 20H concert suivi d’un bal tango et folklore pour danser aussi les chacareras

AKDmia del Tango 3a rue des Héros 13001 Marseille

