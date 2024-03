APÉRO CONCERT « CODARIO » salle hélicoop Le Saulcy, dimanche 7 avril 2024.

APÉRO CONCERT « CODARIO » salle hélicoop Le Saulcy Vosges

Dimanche

Venez passer un moment conviviale avec l’apéro et le concert du groupe Codario.

Deux violonistes et beaucoup de violons aux origines et timbres différents. Les musiciens composent et interprètent des airs traditionnels et nous content des histoires en mots et en musique.

Sur réservation.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

salle hélicoop 7 rue des Tilleuls

Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est spectacles@helicoop.fr

