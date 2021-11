Yport Yport Seine-Maritime, Yport Apéro- concert chanté de sortie du recueil Fécamp en chansons t. 2 Yport Yport Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yport

Apéro- concert chanté de sortie du recueil Fécamp en chansons t. 2 Yport, 25 novembre 2021, Yport. Apéro- concert chanté de sortie du recueil Fécamp en chansons t. 2 Rue Charles de GaulLlle Espace Daniel Loisel Yport

2021-11-25 18:30:00 – 2021-11-25 Rue Charles de GaulLlle Espace Daniel Loisel

Yport Seine-Maritime Entrée Libre (passe sanitaire obligatoire)

Organisation : Ville d’Yport – Association Les Amarres Entrée Libre (passe sanitaire obligatoire)

Organisation : Ville d’Yport – Association Les Amarres Entrée Libre (passe sanitaire obligatoire)

Organisation : Ville d’Yport – Association Les Amarres Rue Charles de GaulLlle Espace Daniel Loisel Yport

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yport Autres Lieu Yport Adresse Rue Charles de GaulLlle Espace Daniel Loisel Ville Yport lieuville Rue Charles de GaulLlle Espace Daniel Loisel Yport