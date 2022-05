Apéro-concert Champrepus Champrepus Catégories d’évènement: Champrepus

Apéro concert à la salle des fêtes de Champrépus avec le groupe de musique MACLY. Début à 20h. Repas moules-frites ou jambon-frites, 12 euros par adulte ou 10 euros par enfant. Possibilité de réservation des places auprès du comité des fêtes. Apportez vos couverts. Organisé par le comité des fêtes de Champrépus.

