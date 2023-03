Apéro-Concert Cave de Lugny Lugny Lugny Catégories d’Évènement: Lugny

Apéro-Concert Cave de Lugny, 26 mai 2023, Lugny

2023-05-26 19:00:00 – 2023-05-26 22:00:00

Cave de Lugny 995 rue des Charmes

Lugny

Saône-et-Loire Lugny EUR 0 0 En attendant la prochaine édition de notre festival qui se déroulera en Juillet, la cave à musique a choisi le cadre de la boutique de Lugny pour son apéro-concert hors les murs. Une soirée musicale et décontractée, au pied du plateau des Charmes. En cas de mauvais temps, la soirée se déroulera dans les locaux de la Cave à musique, rue Boullay à Mâcon. magasins@cave-lugny.com +33 3 85 33 05 05 https://cave-lugny.com/ Cave de Lugny 995 rue des Charmes Lugny

