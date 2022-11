Apéro-Concert – Caux Cheese Yvetot, 2 décembre 2022, Yvetot.

Apéro-Concert – Caux Cheese

Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria

2022-12-02 19:00:00 – 2022-12-02

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria

Yvetot

Seine-Maritime

« Caux Cheese », c’est : Antho à la guitare solo, Nico à la batterie, Djè au chant, Yo à la basse et Patrice à la guitare rythmique. Cinq copains entre la trentaine et la soixantaine, amateurs de la même musique, celle des années 60/70. Ils vont vous emmener dans les standards des Beatles, des Rolling stones, de David Bowie et de bien d’autres. Un grand moment festif en perspective !

« Caux Cheese », c’est : Antho à la guitare solo, Nico à la batterie, Djè au chant, Yo à la basse et Patrice à la guitare rythmique. Cinq copains entre la trentaine et la soixantaine, amateurs de la même musique, celle des années 60/70. Ils vont vous emmener dans les standards des Beatles, des Rolling stones, de David Bowie et de bien d’autres. Un grand moment festif en perspective !

saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 http://www.lesvikings-yvetot.fr/

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings – Espace Cafétéria Yvetot

dernière mise à jour : 2022-11-16 par